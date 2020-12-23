Тирана, , 02:42 — REGNUM Во вторник, 22 декабря, в результате исследования 2420 образцов в Албании выявили ещё 389 случаев заражения коронавирусом. Ещё 497 человек были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 53 814 случаев заражения коронавирусом. 29 249 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1111 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников.

За прошедшие сутки в стране умерли 13 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 23 454 человека, из них более половины — 12 937 — в Тиране, при этом число активных случаев после почти трех месяцев возрастания начало снижаться, при этом число госпитализированных за последние две недели снизилось на 150 человек. На стационарном лечении находятся 344 пациента, из них четверо подключены к аппаратам ИВЛ.

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