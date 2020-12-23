Хэфэй, Китай, , 02:17 — REGNUM В городе Бэйбу провинции Аньхой на востоке Китая был выявлен COVID-19 в образцах замороженной рыбы из Индии, сообщает 22 декабря агентство Синьхуа.

Зараженные образцы были выявлены во время общегородской инспекции импортных продуктов питания холодовой цепи. Партия импортной продукции не была допущена до распространения на рынках города.

Городские власти инициировали экстренное реагирование, опечатав замороженные товары и поместив 61 человека, которые контактировали с загрязненными продуктами на карантин. Также проверяются их близкие контакты.