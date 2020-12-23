Чэнду, Китай, , 02:14 — REGNUM Научно-исследовательский центр по изучению и разведению больших панд в провинции Сычуань на юго-западе Китая запустил соревнование на новый логотип, который сможет лучшим образом воплотить географические и культурные особенности центра, сообщает 22 декабря агентство Синьхуа.

Первый приз размером 120 тыс. юаней (около $18 тыс.) достанется победителю. Двое участников, занявших второе место, могут рассчитывать на 30 тыс. юаней каждый. Центр будет принимать заявки до 20 января 2021 года. С 21 по 28 января будет отобрано 20 финалистов среди полуфиналистов.

С 29 января по 2 февраля будет составлен шорт-лист работ, который будет приставлен общественности для голосования. Церемония награждения намечена на 5 февраля. Научно-исследовательская база разведения гигантских панд в Чэнду, являющаяся главным местом для любителей панд в мире, к концу прошлого года стала домом для более чем 80 панд.