Прага, , 02:07 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации, действующий из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 в Чехии, продлен до 22 января нижней палатой чешского парламента, сообщается на сайте законодательного органа.

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Эту инициативу поддержали 55 депутатов, а 29 — высказались против. Также 23 декабря правительство Чехии рассмотрит вопрос об объявлении в республике жесткого карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что в Чехию должно поступить пять видов вакцины против COVID-19.

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