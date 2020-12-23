Париж, , 01:50 — REGNUM Законопроект о введении чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Франции правительство решило пока не представлять парламенту страны из-за появившихся разногласий, заявил французский министр здравоохранения республики Оливье Веран в эфире телеканала TF1.

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По его словам, выдвижение предложения станет возможным не ранее апреля 2021 года, когда в республике завершит действие текущий режим ЧС. Веран отметил, что документ вызвал споры со стороны различных парламентских фракций. Министр также добавил, что у правительства Франции нет планов принуждать население к вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря, по информации минздрава Франции, в стране число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 2,490 млн.

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