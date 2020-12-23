Копенгаген, , 01:20 — REGNUM Новая мутация коронавируса, которая по утверждениям ученых менее восприимчива к вакцине против COVID-19, выявлена в Дании среди 10% всех протестированных пациентов с SARS-CoV-2. Об этом сообщает агентство Ritzau Bureau.

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Соответствующие исследование провел королевский институт по борьбе с инфекционными заболеваниями. Этот тип возбудитель нашли в 1624 пробах анализов носителей коронавируса.

Разновидность, получившая наименование N439K, впервые обнаружили в Румынии еще в мае. Эта форма вируса уже широко распространилась в Ирландии, Чехии и Швейцарии. Ее чувствительность к антителам изучали несколько китайских лабораторий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дании были зафиксированы первые случаи заражения новым заразным штаммом SARS-CoV-2, который впервые обнаружили в Великобритании.

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