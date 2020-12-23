Сараево, , 03:49 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа, в соответствии с результатами 3 456 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 674 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 84 человека скончалось. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 22 декабря.

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Заражение было подтверждено у 463 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 180 жителей Республики Сербской. В округе Брчко зафиксировано 31 новый случай заражения COVID-19.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 105 500 случаев заражения коронавирусом.