Любляна, , 03:35 — REGNUM В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами 5765 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 1474 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 39 человек скончались. 207 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 22 декабря.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Утром 22 декабря в большинстве словенских городов началось добровольное и бесплатное тестирование быстрыми антигенными тестами китайского производства, к которому граждане Словении проявили большой интерес, поэтому в Любляне образовались очереди перед мобильными центрами тестирования.

В Словении около 108 000 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано около 2500 смертельных случаев.