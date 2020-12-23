Загреб, , 04:48 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 9 088 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 1 595 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 71 человек скончался. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 22 декабря.

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К аппаратам-ИВЛ подключено 294 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 15 115.

В Хорватии 197 323 человек заразились коронавирусом с начала пандемии в феврале 2020 года.