Подгорица, , 04:48 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1 348 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 258 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 7 человек скончалось. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 22 декабря.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 7 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 90 лет, а самому младшему 54 года.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и числа вылечившихся от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время более 44 452, а количество скончавшихся составляет 637 человек с начала 2020 года.