Загреб, , 01:13 — REGNUM Представители хорватской почтовой службы 22 декабря заявили, что приостановили почтовое сообщение с Великобританией. Они добавили, что до изменения обстановки, связанной с коронавирусом, не будут приниматься посылки, предназначенные для отправки в эту страну. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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В хорватской почтовой службе подчеркнули, что все виды транспорта из стран континентальной Европы в Великобританию были приостановлены, в том числе и почтовое сообщение.

Данные меры связаны с обнаружением нового, более инфекционного штамма коронавируса в Великобритании.