Скопье, , 02:41 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии во вторник, 22 декабря, сообщили о том, что за сутки в результате обследования 2562 человек в стране выявили 758 носителей коронавируса. Еще 944 человека выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявлено 79 222 случая заражения. 2340 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 26 — за последние сутки. 56 099 пациентов выздоровели. Лечение проходит 20 751 человек: спустя три недели повышения числа ежедневно выявляемых носителей коронавируса число активных случаев наконец-то начало снижаться.

Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено семь с половиной тысячи случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в десять человек, а всего за неделю поднялась до нового «рекорда».

16 ноября в стране скончались 40 пациентов с COVID-19, что стало новым рекордом. Предыдущий (30 смертей) был зарегистрирован всего за шесть дней до этого. 9 декабря число погибших в сутки снова поднялось — до 46. Инфектологи предупреждают, что пренебрежение антивирусными мерами приведет к тому, что смертность может возрасти и до 100 человек в сутки, и этот мрачный прогноз все больше напоминает правду.

Глава клиники инфекционных заболеваний в Скопье Милена Стефанович 18 октября заявила, что безответственное поведение граждан и игнорирование требований безопасности может привести к тому, что в Македонии воплотится в жизнь худший сценарий развития эпидемии, согласно которому COVID-19 переболеют 80% граждан.

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