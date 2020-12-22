Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации

Пожалуй, главным оружием в борьбе с распространением коронавируса должна стать вакцинация. В России уже несколько категорий граждан могут записаться на прививку. Однако пока переломить ситуацию не удаётся. Число заболевших не уменьшается. Хотя, специалисты заговорили о том, что РФ уже вышла на плато.

По состоянию на 21 декабря в России всего выявлено 2 906 503 случая заболевания, 51 912 человек умерли.

На большой пресс-конференции 17 декабря президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что планов по введению локдауна у властей нет. Тем не менее впереди новогодние праздники и следует быть внимательными и соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заболеть. Беспечность может аукнуться в январе очередным скачком роста заболеваемости.

Медики советуют встречать Новый год в кругу семьи и без злоупотребления алкоголем.

ИА REGNUM ведет трансляцию о развитии ситуации с коронавирусом в России.

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