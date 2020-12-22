Москва, , 23:39 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались ещё 73 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев достигло 10 613. Об этом сообщили вечером 22 декабря в оперативном штабе столицы.

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Отмечается, что у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и были положительные результаты тестов на коронавирус.

Согласно последним данным оперативного штаба, всего в Москве выявлено уже более 750 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 7237 случаев — за последние сутки. Излечились и были выписаны свыше 577 тысяч человек.