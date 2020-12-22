Симферополь, , 23:03 — REGNUM С просьбой о развёртывании дополнительных инфекционных госпиталей в Ялте и Симферополе обратятся власти Республики Крым к Министерству обороны России. Об этом 22 декабря в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Военные медики Минобороны России

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Речь идёт, в частности, о строительстве госпиталя на 200 коек в Ялте, а также развёртывании резервных коек для лечения ковид-пациентов в Симферополе.

«У нас приедут отдыхающие непосредственно на новогодние праздники. Готовимся к тому, чтобы у нас, по крайней мере в курортных регионах, у нас не было никаких проблем, если вдруг придется срочно госпитализировать тяжелых больных, а такая тенденция есть», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Крым в числе регионов, где заболеваемость COVID-19 растёт.