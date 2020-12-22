София, , 22:59 — REGNUM Распространяющийся на территории Великобритании новый штамм коронавируса был выявлен в Болгарии ещё в апреле текущего года. Об этом заявил 22 декабря болгарский специалист-пульмонолог Александр Симидчиев.

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"Этот «новый мутировавший виру"с был обнаружен ещё в апреле болгарскими специалистамив Национальной лаборатории по СПИДу, которая занимается секвенированием различных штаммов вирусов. В настоящее время вирус распространяется в Англии», — приводит его словам Болгарское национальное радио.

Симидичев добавил, что аналогичная мутация коронавируса в настоящее время существует также в Южной Африке.

Специалист отметил, что коронавирусы изменчивы и их генетическая информация часто меняется. Однако, по его словам, вирус должен претерпеть значительную мутацию, чтобы потребовалась разработка новой вакцины для борьбы с ним.

«Чем больше вирус размножается в популяции, тем больше вероятность его мутации. Вот почему его распространение должно быть ограничено», — пояснил болгарский эксперт.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса пока не был зафиксирован на территории России.

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