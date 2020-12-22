Лима, , 22:36 — REGNUM Власти Перу объявили о временном прекращении авиасообщения со странами Европы, 22 декабря сообщает агентство Associated Press.

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Ужесточение связано с новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженным в Великобритании, а также с ухудшением ситуации с COVID-19 в Перу.

На 21 декабря в Перу было зарегистрировано 997 517 случаев заражения коронавирусом, 37 103 жителя страны стали жертвами COVID-19.

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