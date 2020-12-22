Париж, , 22:34 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 61 702 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 802 пациента. Об этом во вторник, 22 декабря, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 11 795 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,490 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря министр здравоохранения Франции Оливье Веран присутствовал на финальном испытании системы поставок вакцин от вируса SARS-CoV-2 в департаменте Сена и Марна.

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