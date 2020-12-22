Рим, 22 декабря 2020, 22:18 — REGNUM В настоящее время в правительстве Италии готовят план возвращения сограждан из Великобритании, передают национальные СМИ во вторник, 22 декабря.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»
Из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Великобритании и закрытия авиасообщения тысячи граждан не могут вернуться домой.
Предполагается, что решение будет принято в ближайшие часы, чтобы все желающие смогли вернуться домой к Рождеству.