Рим, , 22:18 — REGNUM В настоящее время в правительстве Италии готовят план возвращения сограждан из Великобритании, передают национальные СМИ во вторник, 22 декабря.

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Из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Великобритании и закрытия авиасообщения тысячи граждан не могут вернуться домой.

Предполагается, что решение будет принято в ближайшие часы, чтобы все желающие смогли вернуться домой к Рождеству.