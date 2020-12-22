Милан, Италия, , 21:56 — REGNUM Очное обучение для миланских старшеклассников должно возобновиться 7 января 2020 года, сразу после завершения рождественских и новогодних каникул, сообщили в городской администрации во вторник, 22 декабря.

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В последние недели в большинстве регионов Италии очно учатся только младшеклассники, а учащиеся старшей школы и вузов — дистанционно.

Учебный год в школах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов. В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, снимать маски запретили всем и в любых помещениях.

По данным на 22 декабря, в Италии умерли 69 842 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 628 (днем ранее — на 415). Выздоровели 1 301 573 человека (более 2% населения страны), за сутки этот показатель увеличился на 20 315 (днем ранее — на 19 632). Число подтвержденных носителей выросло на 13 318 (днем ранее — на 10 872). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 977 370 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены 605 955 человек — на 7627 меньше, чем днем ранее.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Особые и более жесткие ограничения введены на период праздников (21 декабря — 6 января) — в частности, жителям запрещено перемещаться между регионами. Ограничения не распространяются на тех, кто возвращается домой. В течение восьми дней (два дня до и после Рождества, а также Нового года) «красной зоной» станет вся Италия.