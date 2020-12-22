Рим, , 21:35 — REGNUM

По данным на вечер вторника, 22 декабря, в Италии умерли 69 842 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 628 (днем ранее — на 415), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Выздоровели 1 301 573 человека (более 2% населения страны), за сутки этот показатель увеличился на 20 315 (днем ранее — на 19 632).

Число подтвержденных носителей выросло на 13 318 (днем ранее — на 10 872). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 977 370 — более 3% населения страны.

В настоящее время заражены 605 955 человек — на 7627 меньше, чем днем ранее.