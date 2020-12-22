Подгорица, , 21:21 — REGNUM Директор Института общественного здравоохранения Черногории Игорь Галич сообщил, что медики сформировали группу экспертов по иммунизации, в которую, помимо эпидемиологов, также входят люди, отвечающие за закупки и распространение.

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Он отметил, что выбор вакцин будет определяться в зависимости от характеристик си их наличия на рынке.

Черногория участвует в системе COVAX и выполнила свои обязательства по предварительному соглашению.

На пресс-конференции Галич, что в первую группу вакцинации будут входить медицинские работники и пожилые люди.

«По оценкам, нам потребуется около 260 000 доз вакцины», — отметил Галич. Это затронет около 70 процентов граждан, не имеющих достаточного иммунитета.