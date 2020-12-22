Курган, , 20:37 — REGNUM В Курганской области в ноябре 2020 года подорожали некоторые медицинские товары. Это связано с ухудшением эпидемической ситуации по коронавирусу и ОРВИ, сообщает пресс-служба курганского отделения Уральского главного управления Центрального банка России.

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К примеру, стоимость аспирина выросла на 36,9%, линекса — на 36,7%, комбинированных анальгетиков — на 9%. Подорожали также поливитамины с микроэлементами — на 29,6%, и поливитамины без минералов — на 27%.

Повысился и спрос на медицинские термометры: ртутный стал дороже за год в два раза, а электронный термометр — на треть.

Отмечается и понижение цены на гипотиазид (на 1%) и дротаверин (на 3,5%) из-за больших запасов этих препаратов на оптовых складах.