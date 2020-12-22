Лондон, , 20:08 — REGNUM В Великобритании за последние сутки выявлено 36,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем за весь период с начала эпидемии в стране. Такие данные обнародовало 22 декабря правительство Соединённого Королевства.

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До этого рекордный прирост инфицированных в Британии был зафиксирован 20 декабря, когда за сутки было выявлено 35,9 тысячи случаев.

Сообщается также, что за последние 24 часа в больницах страны скончался ещё 691 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев превысило 68,3 тысячи.

Напомним, в Великобритании в середине ноября был выявлен новый штамм коронавируса, распространяющийся более активно, чем известный ранее. В связи с этим целый ряд стран, включая Россию, принял решение о приостановке авиасообщение с королевством.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Великобритания на сегодняшний день шестое место среди стран по распространению коронавируса и такое же место по смертности от COVID-19.