22 декабря 2020 | Время чтения 2 мин

Анатолий Кошкин, , 20:36 — REGNUM Согласно результатам опроса японской газеты «Асахи симбун» поддержка кабинета Ёсихидэ Суга упала до 39% с 56% месяцем ранее. Опрос показал, что 79% респондентов заявили, что считают в условиях осложнения эпидемиологической обстановки в стране решение премьера приостановить стимулирующую внутренний туризм рекламную кампанию «Go To Travel» — «Отправимся в путешествие» было принято с большим запозданием. Считается, что эта кампания лишь стимулирует распространение инфекций.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Далеко не все японцы разделяют оптимизм нового премьера, заявляющего, что Японии нет необходимости объявлять чрезвычайное положение в стране, даже несмотря на то, что органы здравоохранения объявили свое собственное чрезвычайное положение для медицинской системы, поскольку уровень заражения коронавирусом продолжает расти. При этом Суга ссылается на слова главы правительственной экспертной группы по пандемии коронавируса, который считает, что «еще не достигнута цель (?! — А.К.)» в отношении объявления чрезвычайного положения. «Мы должны показать результаты наших мер по борьбе с коронавирусом», — сказал Суга во время интервью по национальному телевидению. «Я возьму на себя инициативу с настроем делать все, что должно быть сделано», — сообщает агентство Рейтер.

По словам Кодзи Вада, профессора общественного здравоохранения Международного университета здравоохранения и социального обеспечения в Токио, в то время как медицинские работники все больше обеспокоены тем, сможет ли система противостоять росту заболеваемости, эти опасения, в политическом плане, похоже, отошли на второй план. «Сейчас забота проявляется о медицинских работниках и пациентах, тогда как правительственная группа экспертов должна принимать во внимание все население, включая работников ресторанов и людей, которые могут потерять работу», — сказал он.

В Японии за последние недели наблюдался рост числа новых случаев инфицирования: по данным национальной телекомпании NHK, по состоянию на понедельник госпитализировано рекордных 2154 человека. На 22 декабря в Японии зарегистрировано 198 523 зараженных, 167 513 излечились, число жертв COVID-19 с летальным исходом — 2900 человек. Уровень летальности: 1,46%.

Статистика распространения коронавируса по странам сообщает, что Япония по этому показателю находится на 45 месте в мире. Лидируют США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания.