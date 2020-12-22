Ханты-Мансийск, , 20:06 — REGNUM В Югре для отдельных категорий граждан продлён режим обязательной самоизоляции до 31 января 2021 года. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

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Локдаун продлён для людей в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания и беременных женщин.

Студенты колледжей и вузов с 1 по 31 января 2021 года обучаются дистанционно, а практические занятия будут проводиться очно с разведением потоков по разным аудиториям. Для учащихся 6 — 11 классов дистанционное обучение в школах вводится в школах, превышающих проектную мощность в 1,5 и более раза и в случае диагностирования среди персонала трёх и более связанных между собой случаев заражения коронавирусом.