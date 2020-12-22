Кострома, , 20:05 — REGNUM В Костромской области силами местных медицинских лабораторий начали заготавливать плазму крови от доноров, переболевших COVID-19. Об этом 22 декабря сообщает ГТРК «Кострома».

Костромская областная станция переливания крови Adm44.ru

Забор материала производит Костромская областная станция переливания крови. Перед сдачей крови добровольцев, перенесших новую коронавирусную инфекцию, проверяют специалисты, сам процесс проходит в отдельной палате.

В дальнейшем биоматериал, содержащий антитела к новому вирусу, будут переливать пациентам костромских больниц. По мнению врачей, после такой процедуры организм больных COVID-19 начинает активнее бороться с вирусом.

В настоящее время в списке костромских доноров числятся лишь 8 человек, за счёт них на станции переливания сформируют минимальный запас «антиковидной» плазмы.

Как сообщает оперативный штаб по Костромской области, за всё время пандемии в регионе SARS-CoV-2 выявили у 14 014 человек, большая часть из них (10 676 граждан) выздоровели, скончались 217 человек. Количество выявляемых случаев SARS-CoV-2 в регионе не превышает 120 в сутки. В больницах, переоборудованных для помощи пациентам с COVID-19, находятся 745 пациентов, дома лечатся 2682 граждан.

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