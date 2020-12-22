Москва, , 19:52 — REGNUM Заторы на дорогах Москвы к вечеру вторника, 22 декабря, достигли 9 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно интерактивной карте, на данный момент движение серьёзно затруднено почти на всём протяжении Садового и Третьего транспортное колец, а также на некоторых участках МКАД.

По прогнозу, ситуация на дорогах Москвы должна стабилизироваться к 22:00, когда пробки ослабнут до 2 баллов.

Напомним, ранее сегодня синоптики предупредили, что из-за изменения погодных условий на столичных дорогах замёрзнет снежно-водяная каша.

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