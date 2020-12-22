Усинск, Коми, 22 декабря 2020, 19:51 — REGNUM Жители Усинска заметили в черте города медведя. Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации, хищник вышел на железнодорожные пути.
Местные власти считают, что медведь не смог залечь в спячку по причине того, что в Усинске нет снега.
Минприроды республики Коми издало приказ о регулировании численности медведей в Усинске. Медведя должны отстрелить с 18 декабря по 15 января.
Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Коми медведь напал на 14-летнюю школьницу, девочка погибла. После этого власти заявили о создании мобильных бригад по отстрелу хищников.