Усинск, Коми, , 19:51 — REGNUM Жители Усинска заметили в черте города медведя. Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации, хищник вышел на железнодорожные пути.

Местные власти считают, что медведь не смог залечь в спячку по причине того, что в Усинске нет снега.

Минприроды республики Коми издало приказ о регулировании численности медведей в Усинске. Медведя должны отстрелить с 18 декабря по 15 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Коми медведь напал на 14-летнюю школьницу, девочка погибла. После этого власти заявили о создании мобильных бригад по отстрелу хищников.