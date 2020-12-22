Челябинск, , 19:25 — REGNUM В Челябинске участок земли вокруг памятника Игорю Курчатову теперь относится к природоохранной территории. Такое решение приняли депутаты гордумы.

Земля находится в пределах проспекта Ленина и улицы Лесопарковая. Как пишет Накануне.Ru, эта площадка была проблемной, а проблема досталась от предыдущих властей Челябинска.

«В отношении этого земельного участка мы единогласно приняли решение и включили его в зону, где невозможно на законных основаниях возведение какого-либо объекта», — заявил глава думы Андрей Шмидт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вокруг памятника собирались поставить торговые объекты и залить каток. После разразившегося скандала работы были приостановлены.

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