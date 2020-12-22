Москва, , 19:19 — REGNUM Восстановление системы медицинских вытрезвителей в России послужит мерой профилактики бытового насилия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря рассказал председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

По его мнению, ликвидация медвытрезвителей была ошибкой — нетрезвых граждан стало некуда отправлять, ведь в милиции, а позднее в полиции их могли держать только три часа. В медучреждениях же пьяные граждане становятся серьезной проблемой для обычных больных и для врачей, в связи с чем персонал медучреждений старался не принимать пьяных граждан.

«Между тем время показало, что медвытрезвители нужны не только как место пребывания граждан в состоянии опьянения, но и как мера профилактики бытового насилия. Поэтому решение о восстановлении, безусловно, верное, и мы, конечно, его поддерживаем», — заявил Цветков.

В то же время в России необходимо внимательно отнестись к организации новой системы вытрезвителеq: рассчитать необходимое количество подобный учреждений, установить предельный срок пребывания в них граждан, а также другие вопросы, например, нужно ли сообщать работодателю о факте попадания работника в вытрезвитель. Кроме того, требуется установить определенные условия содержания и перечень предоставляемых медицинских услуг.

«Крайне важен правовой статус учреждения, кому оно будет подчиняться, какие будут основания для доставления туда гражданина, и кто и как будет доставлять, работать и обеспечивать охрану непосредственно в самом вытрезвителе. Но само восстановление системы не даст нужного результата, если оставить без внимания и не пресекать самым суровым образом продажу алкоголя в ночное время и распитие его в общественных местах», — сообщил Цветков.

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