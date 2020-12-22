Москва, , 18:54 — REGNUM Мосгорсуд на заседании 22 декабря принял решение о продлении меры пресечения в виде ареста для обвиняемого в мошенничестве экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили в пресс-службе суда.

Как отмечается, суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Михаила Абызова и ещё пятерых фигурантов дела на три месяца — до 25 марта 2021 года.

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Напомним, экс-министру и 12 его предполагаемым соучастникам в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения по статьям «Создание преступного сообщества с использованием служебного положения», «Мошенничество в особо крупном размере», «Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления», «Коммерческий подкуп», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

В октябре суд взыскал с Михаила Абызова 32,5 млрд рублей в пользу государства. Защита подсудимого обжаловала данный вердикт.

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