Челябинск, , 18:52 — REGNUM В Челябинске будет открыт бюст Николаю Семёновичу Патоличеву, который в своё время возглавлял обком ВКП (б). Решение приняли депутаты гордумы на заседании 22 декабря.

Бюст поставят на Аллее Славы, которая находится между улицами Советской и Цвиллинга. Расходы понесёт областной бюджет.

Николай Патоличев был дважды Героем Социалистического Труда и имел более десяти орденов. В январе 1942 — марте 1946 года он был первым секретарем Челябинского обкома и горкома партии. В годы войны Патоличев руководил эвакуацией 700 предприятий, а также почти 500 тыс. человек.