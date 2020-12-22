Москва, , 18:40 — REGNUM Выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса пока не был зафиксирован на территории России. Об этом 22 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

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«Среди исследованных в России образцов при плотном мониторинге мы не обнаруживали тех мутаций, о которых говорят наши коллеги в Великобритании», — сказала Попова.

Она также отметил, что исходя из данных, которыми располагают российские специалисты, с начала ноября «только 6% всех геномов, которые опубликовала Великобритания, содержали в себе эту мутацию».

Напомним, после заявления министерства здравоохранения Великобритании о выявлении в стране нового штамма коронавируса, распространяющегося более быстрыми темпами, целый ряд государств, включая Россию, приостановил авиасообщение с Соединённым Королевством.

Ранее сегодня Анна Попова сообщила, что в России выявлено уже около 1,5 тысячи различных мутаций коронавируса, но ни одна не привела к такому изменению его свойств, которое сделало бы неэффективным вакцинацию.

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