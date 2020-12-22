Вашингтон, , 18:40 — REGNUM В США за прошедшие сутки выявлено более 190 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 22 декабря Университет Джонса Хопкинса.

Львы у Нью-Йоркской публичной библиотеки Brecht Bug

По данным университета, в стране за сутки зарегистрировано 190 519 случаев заражения. С учетом этих данных всего в США с начала пандемии заразились свыше 18 млн человек.

Кроме того, за 24 часа число жертв эпидемии выросло на 1696 человек. Общее количество летальных исходов заражения теперь составляет свыше 319 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по масштабам эпидемии коронавируса и числу смертей.

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