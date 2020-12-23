23 декабря 2020 | Время чтения 8 мин

Сергей Строителев, , 16:34 — REGNUM Свернув в небольшой переулок, чтобы избежать пыльной дороги, которыми славится Варанаси и вся Индия, я услышал детские голоса. Я не знаю хинди, однако я знаю, как он звучит. Хор голосов звучал иначе. Голоса старательно и пронзительно громко зачитывали какой-то очень сложный, но жутко важный текст.

Школа расположена рядом с небольшим прудом в южной части города Варанаси Сергей Строителев © ИА REGNUM

Черные большие ворота были приоткрыты. Скрипнула дверь, и я оказался внутри большого двора. Спящий сторож лет 75 просто не заметил меня — он спал очень крепко, и его лицо облепил ворох мух. Мое чрезмерное любопытство множество раз заводило меня в странные жизненные ситуации, но в равной степени и помогало мне в поисках интересных мест. Интуиция подсказывала мне, что я там, где должен быть.

Ученики школы Сергей Строителев © ИА REGNUM

Навстречу мне вышел человек в белом одеянии, этот молодой мужчина вел себя очень спокойно и размеренно, неплохо говорил по-английски. Это был учитель, а я оказался в школе санскрита.

Учитель Ракеш преподает, сколько себя помнит Сергей Строителев © ИА REGNUM

Ученик школы. В школе ходят босиком Сергей Строителев © ИА REGNUM

Я слышал про санскрит, но почти ничего не знал. За разговором учитель Ракеш рассказал мне про школу и про этот интереснейший и древнейший язык. Ракеш сказал, что санскрит переводится как «perfect» (англ. — совершенный). Это не народный язык, а язык социальной элиты в северной Индии. Он добавил, что знать санскрит в Индии — то же самое, что знать латынь на западе — в основном удел профессоров, языковедов, очень образованных людей. Санскрит, оказывается, был устным языком, брахманы (представители высшей касты в Индии) заучивали тексты наизусть, чтобы оградить культуру от представителей низших каст.

Тетрадка ученика Сергей Строителев © ИА REGNUM

Один из учеников школы в столовой Сергей Строителев © ИА REGNUM

Письменную форму санскрит принял впервые в 3 веке до н.э. в виде письменности брахми. Далее названия и форма письменности менялись из века в век. Например, интересное название одной из письменностей — шарада. В нашем языке тоже используется подобное слово, которое обозначает головоломку, которой, по сути, и является этот сложнейший язык. С помощью этих письменных форм были написаны величайшие произведения литературы. Но понять и прочитать их мог только тот, кто владел языком.

Ученик старшей группы школы. Школу заканчивают в 16-17 лет. После этого мальчик может продолжить образование в университете, либо стать помощником учителя Сергей Строителев © ИА REGNUM

Школ санскрита в Варанаси много, около 30. В видьялайе (хинди — школа), которую мне посчастливилось посетить, учатся 60 детей из касты брахманов. Для родителей это огромная честь отдать своего ребенка на обучение в такую школу. Правда, наверное, и довольно тяжело, ведь ребенка забирают из семьи, мальчики переезжает в школу на постоянное жительство.

Ученики школы смотрят картинки в газете и читают новости Сергей Строителев © ИА REGNUM

Ученик школы Сергей Строителев © ИА REGNUM

Ученик школы совершает утреннюю пуджу в алтаре школы Сергей Строителев © ИА REGNUM

Ракеш пригласил меня прийти на следующий день и посмотреть, как все устроено, своими глазами. На часах было уже 15:20, а в это время занятия заканчиваются. Это я уже понял и сам, так как хор детских голосов затих.

Дети играют во дворе в лучах солнечного света Сергей Строителев © ИА REGNUM

Лестница, ведущая на второй этаж школы к спальному блоку. Ее перила можно тоже использовать для игр, хотя за это ученикам грозит деревянная палка Сергей Строителев © ИА REGNUM

На следующий день я пришел к 6 утра — во столько начинается день у ребят. Дети только просыпались, застилали двухъярусные кровати из фанеры, одевались, причесывались, умывались ледяной водой и готовились к утренней пудже (молитве), которая проводится каждый день около школьного алтаря. Утро в зимнем Варанаси не теплое, но юноши босиком, перетаптываясь с ноги на ногу и зевая, читали сакральный текст молитв. Привычка — дело сильное, подумал я. Из них вырастут люди с большой выдержкой!

Ученики одеваются с утра. Дхоти (белое одеяние) надеть самому проблематично, поэтому ребята помогают друг другу Сергей Строителев © ИА REGNUM

Ученик школы надевает дхоти Сергей Строителев © ИА REGNUM Ученик школы Сергей Строителев © ИА REGNUM

У каждого ученика два комплекта дхоти, которые стираются по очереди Сергей Строителев © ИА REGNUM

Ученики школы готовятся к долгому учебному дню. Как и для любого ребенка, утро не самое веселое время для них, хотя они и привыкли к такому режиму Сергей Строителев © ИА REGNUM

Ученик несет учебники в класс Сергей Строителев © ИА REGNUM

Ученик совершает утреннюю молитву Сергей Строителев © ИА REGNUM

После молитвы ученики старшей группы раздают молоко младшим, таким образом благословляя их день Сергей Строителев © ИА REGNUM

Каждодневная молитва в храме — удел учеников из старшей группы Сергей Строителев © ИА REGNUM

В храме школы Сергей Строителев © ИА REGNUM

Младшая группа учеников молится во дворе школы Сергей Строителев © ИА REGNUM

После этого все собрались во дворе и выстроились, как небольшой полк. Вышел директор школы, которого я видел всего пару раз — он не преподает. Вместе они поприветствовали утреннее солнце.

Ученики расходятся по классам Сергей Строителев © ИА REGNUM

Каждодневный утренний сбор во дворе под предводительством директора школы Сергей Строителев © ИА REGNUM

Когда ученик подходит к учителю или директору, он должен коснуться его стопы, а потом своего лба, в знак почтения Сергей Строителев © ИА REGNUM

Далее аскетичный завтрак на холодном полу. Никаких деликатесов. Бобы, порция риса, овощи — дал бат, который дети готовят сами посменно. Готовящая смена просыпается еще раньше обычного, примерно часов в 5 утра. За час предстоит приготовить и разложить большой чан риса и бобовой похлебки на почти 80 человек, обитающих в школе. Сквозь дырки в стене пробивается холодный утренний свет — дети радуются.

Ученик показывает свежеприготовленные бобы Сергей Строителев © ИА REGNUM

Ученики нарезают огурцы Сергей Строителев © ИА REGNUM

В столовой все едят одновременно, сидя на полу. Еда раскладывается из большого чана, который передвигают на тележке два мальчика Сергей Строителев © ИА REGNUM

Завтрак Сергей Строителев © ИА REGNUM

Завтрак доедается до последней крошки — впереди долгий день Сергей Строителев © ИА REGNUM

Я старался снимать поменьше. Мой опыт работы с детьми в Индии подсказывал мне, что сначала надо подружиться с ними. Да и стоило мне поднять камеру, как начинались кривляния, ужимки и прыжки. Дети ни слова не знали на английском языке, и мы общались на языке жестов. В школе чувствовалось сильное оживление из-за моего прихода. Иностранец ворвался в привычную рутину дней. Ребята хотели мне все показать — начиная от своих причесок-хвостиков, заканчивая каждым закоулком школы.

Традиционная прическа Сергей Строителев © ИА REGNUM

Ученик школы Сергей Строителев © ИА REGNUM

Каждое утро ученики наносят тилаку (религиозный символ) на лоб Сергей Строителев © ИА REGNUM

На завтрак пришел директор. Крики и смех сменились полной тишиной. Он показал на часы, у учеников была минута, чтобы закончить завтрак. Далее — занятия 3 часа подряд с перерывом в час, потом опять столько же. Дети делятся по группам в зависимости от возраста. Занятия проводятся в группах по 20 человек и представляют из себя зачитывание текстов вслух учителем, дети повторяют услышанное и переводят, учат новые обороты и сочетания слов. В общем-то, все как в других языках. Но, конечно же, английский с санскритом и рядом не стоял. Почетнее, конечно же, второе. И такой вопрос в Индии даже не ставится, он глупый.

Ученик старшей группы подтягивает младшего в свободное время. Бывает, что ученик заболевает и пропускает занятия. Старшие обязаны помочь наверстать материал Сергей Строителев © ИА REGNUM

Ученик из старшей группы занимается с младшим. В санскрите очень важную роль играет жестикуляция, которая является частью языка Сергей Строителев © ИА REGNUM

Очередная молитва в храме школы Сергей Строителев © ИА REGNUM

Младшая группа учеников готовится к молитве во дворе Сергей Строителев © ИА REGNUM

Молитва во дворе Сергей Строителев © ИА REGNUM

Зевающих или хулиганов побивают деревянной палкой. Это один из учебных инструментов, который лежит рядом с учителем во время занятий вместе с мелом и тетрадками. Представляете, что бы было, если бы такая палка появилась в одной из западных школ. Видимо, случился бы скандал. Но тут это норма. Некоторые древнейшие традиции в бывших странах-колониях серьезно нарушают права человека, но жертвы нарушений даже не задумываются об этом, так как были воспитаны в этом контексте. Лупят сильно, до слез. Количество ударов определяется учителем на его усмотрение и, видимо, зависит от того, насколько сильно провинился ученик.

Палка для наказания учеников Сергей Строителев © ИА REGNUM

Ученики делают домашнее задание Сергей Строителев © ИА REGNUM

Баловство во время занятий Сергей Строителев © ИА REGNUM

Ученики зачитывают веды — сборник самых древних священных писаний индуизма на санскрите Сергей Строителев © ИА REGNUM

Домашние задания Сергей Строителев © ИА REGNUM

Наставления учителя Сергей Строителев © ИА REGNUM

Свободное время между занятиями ученики стараются проводить во сне — поспать лишний час, чтобы восстановить силы, — и опять в бой с санскритом или встреча с деревянной учительской палкой.

Ученик готовит домашнее задание Сергей Строителев © ИА REGNUM

Обед, отбой в 20, хотя это всего лишь формальность. Смех и крики слышны со второго этажа школьного двора еще по крайней мере до 22 часов. Сторож смеется. Ракеш сказал — завтра выходной, вот они и дурачатся, а палкой наказывают только во время учебы.

Одеяния сушатся над спальными местами Сергей Строителев © ИА REGNUM

Покидать школу запрещено. Дети сидят на стене и смотрят на то, что происходит снаружи Сергей Строителев © ИА REGNUM

Я остался ночевать в школьном дворе, на старом диване, укрывшись одеялом. На следующее утро ребята встали так же рано, но настроение было совсем иным. Впереди их ждали игры и бейсбол. Скабрезные и вредные преподаватели превратились в водил в пятнашки. Сегодня можно все, но бытовые дела тоже никто не отменял — покормить бычка необходимо и в выходной. Во время игр ребята пытались вырвать у меня камеру, я упал в дворовую пыль, проглотив горсть ее. Дети засмеялись и сказали, что я вожу.

Крикет в свободное время Сергей Строителев © ИА REGNUM

Игра в пятнашки Сергей Строителев © ИА REGNUM

Игры во дворе Сергей Строителев © ИА REGNUM

Игры во дворе школы. Играют очень азартно, ценят каждую минуту этого времени, ведь впереди неделя священных вед Сергей Строителев © ИА REGNUM

Рутина Сергей Строителев © ИА REGNUM

В школе есть свое хозяйство Сергей Строителев © ИА REGNUM

Родители приняли решение за своих детей, выбрали им путь, и впереди у них сложная дорога, полная аскезы и почитания со стороны общества. Возможно, кто-то из них напишет великий трактат, кто-то будет мудрецом, к которому будет выстраиваться очередь из страждущих получить ответы на свои вопросы, кто-то будет преподавателем в университете санскрита. Для этого нужно работать, но, по-моему, они и не могут иначе, отважно встречая новый день. Все это видно в их наивных, но в то же время очень мудрых глазах. Я подумал, что это совершенные создания.

Двор школы Сергей Строителев © ИА REGNUM

Ученики во дворе школы Сергей Строителев © ИА REGNUM

Ученик с тилакой на лбу Сергей Строителев © ИА REGNUM

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