Екатеринбург, , 18:24 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 400 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Для сравнения: 21 декабря 2020 года власти зарегистрировали 396 носителей вируса SARS-CoV-2. Теперь в регионе подтверждено 54 939 случаев заражения коронавирусом.

Диагноз за минувшие сутки подтвердили у жителей Екатеринбурга (150 человек), Арамильского, Артинского и Ачитского городских округов, Артёмовского, Богдановича, Белоярского городского округа, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Карпинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Режа, Ревды, Староуткинска, ЗАТО Свободный, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе не планируют ужесточать режим повышенной готовности на новогодние праздники.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловский губернатор рассказал, ужесточит ли ограничения на Новый год

Читайте развитие сюжета: На Среднем Урале выявлены ещё 402 носителя коронавируса