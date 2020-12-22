Санкт-Петербург, , 18:19 — REGNUM Второй, после «Лахта центра», небоскрёб может появиться в Санкт-Петербурге. Его хотят построить на юге города, напротив Московского парка Победы, где в настоящее время располагается гостиница «Россия».

«Лахта центр», высота 462 метра Дарья Драй © ИА REGNUM

У комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга просят выдать разрешение на изменение предельных параметров разрешенного строительства на площади Чернышевского, чтобы вместо советского здания гостиницы возвести 460-метровый небоскрёб.

«Общественные слушания, на которых будет обсуждаться этот вопрос, должны завершиться 31 декабря», — сообщает «Петербургский дневник».

Отметим, что еще в довоенные времена район вдоль Московского проспекта собирались сделать новым центром Ленинграда, но даже после войны этого так и не произошло. Появление небоскрёба может придать давней идее новое звучание.

По имеющимся данным, инвесторами проекта могут стать бизнес-структуры, владеющие гостиницами «Россия», «Выборгская», а также пансионатом «Балтиец».

Напомним, что высота небоскрёба «Лахта центр», где разместится штаб-квартира ПАО «Газпром», составляет 462 метра, что делает его самым высоким зданием в Европе.

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