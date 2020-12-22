Брюссель, , 17:59 — REGNUM Европейская комиссия призвала страны ЕС отменить полное закрытие границ с Великобританией, которое многие государства уже ввели из-за нового штамма коронавируса в королевстве, 22 декабря сообщает агентство Reuters.

«Запреты на поездки не должны мешать тысячам граждан ЕС и Великобритании вернуться домой» , — сказано в заявлении еврокомиссара Дидье Рейндерса.

Еврокомиссия рекомендует странам заменить запрет путешествий на обязательные тесты на COVID-19 и 10-дневный карантин для въезжающих.

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