Москва, , 17:52 — REGNUM Российские вакцины от COVID-19 остаются эффективными против нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании. Об этом заявила 22 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Вчерашнее заявление Института имени Гамалеи и подтверждение центра «Вектор» свидетельствуют о том, что на эффективность вакцины против мутировавшего штамма ситуация не окажет влияния никоим образом», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Попова отметила, что в России на сегодняшний день выявлено уже около 1,5 тысячи мутаций коронавируса, ни одна из которых не привела к изменению его свойств.

Она также подчеркнула, что применяемые в России тест-системы позволяют выявлять инфекцию, несмотря на мутации. Тем не менее ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора было поручено подготовить «специальную тест-систему, которая выявляла бы именно этот мутировавший вариант вируса», сообщила Попова.

Напомним, накануне эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове также заявила об отсутствии оснований полагать, что обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса каким-либо образом влияет на эффективность вакцины от COVID-19.

Тем не менее немецкая компания BioNTech сообщила о намерении проверить эффективность вакцины, разработанной ею совместно с американской компанией Pfizer, против нового штамма вируса.