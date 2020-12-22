Москва, , 17:55 — REGNUM Вакцинация ведётся во всех регионах России. Об этом 22 декабря рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

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«Во всех регионах вакцинация продолжается. На прошедшей неделе было подготовлено 1232 медорганизации. Количество оптовых организаций, принимающих вакцину — 89. Сегодня в ресурс информационный по внесению данных по вакцинированию внесено более 52 тысяч случаев вакцинирования», — сказал Мурашко.

Также министр здравоохранения пообещал, что до конца 2020 года в России будет выпущено 2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.

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