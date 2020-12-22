Киев, , 17:53 — REGNUM Печерский суд Киева принял решение об аресте командира воинской части в Чугуеве Вячеслава Глазунова, который может быть причастен к авиакатастрофе самолёта Ан-26. Об этом сообщает 22 декабря «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований (ГБР) страны.

«Суд определил командиру воинской части в Чугуеве меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога», — рассказали в ГБР.

Напомним, ранее ГБР вручило документы о подозрении трём чиновникам, отвечавшим за безопасность полёта самолёта Ан-26 — руководителю полётов воинской части, который управлял полётами в день, когда произошла авиакатастрофа, командиру воинской части, утвердившему план полётов, и командующему воздушными силами вооружённых сил Украины.

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