Грозный, , 17:43 — REGNUM В Чечне на сегодняшний день выздоровели 3469 пациентов, у которых был выявлен коронавирус. За минувшие сутки сумевших справиться с болезнью стало больше на 68 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе 22 декабря.

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Общее число носителей инфекции за все время пандемии в Чечне — 7441 человек. Таким образом, в республике выздоровели всего 46% от общего числа заразившихся. В настоящее время количество «активных» больных в республике составляет 3884 человека.

Не удалось справиться с болезнью 88 жителям Чечни. За прошедший день число случаев летального исхода увеличилось еще на один.

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