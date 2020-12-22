Москва, , 17:43 — REGNUM На данный момент в России более 1,1 млн пациентов с коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение в больницах или на дому. Об этом 22 декабря рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Реанимационное отделение Александр Куликов © ИА REGNUM

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По его словам, на амбулаторном лечении находится 935 тысяч граждан, что составляет около 80% всех пациентов с с COVID-19.

«На развернутые койки госпитализировано почти 220 тысяч пациентов. Регионы научились более эффективно их использовать за счет своевременной госпитализации и выписки, что позволяет увеличить оборот коек и своевременность лечения. Реанимационных коек достаточно — 80% коек стоят в резерве. На сегодняшний день мы видим, что критически низкого уровня по коечной обеспеченности нет ни в одном регионе», — заявил Мурашко.

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