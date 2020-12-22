Москва, , 17:35 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 декабря попросил мэра Москвы Сергея Собянина оказывать поддержку другим регионам России.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

"Конечно, прошу вас оказывать поддержку и другим субъектам РФ, консультировать их по всем возникающим вопросам», — обратился к Собянину премьер-министр в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По словам главы правительства, опыт и методологическую базу Москвы можно использовать в других городах.