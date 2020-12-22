Симферополь, , 17:32 — REGNUM Образовательный центр по модели центра «Сириус» в Сочи будет создан в Республике Крым в 2023 году. Об этом журналистам 22 декабря сообщила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик. Центр «Талант и успех» планируется создать в Евпатории.

«Будет возможность у детей ежемесячно по четырем направлениям получить разностороннее развитие. Это спорт, и эстетика, и интеллектуальное направление, что для нас тоже очень важно», — цитирует министра «Крыминформ».

Образовательный центр «Сириус» был создан в 2015 году в Сочи фондом «Талант и успех». В центре ежемесячно проходят обучение по различным направлениям до 800 талантливых детей.