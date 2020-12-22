Волгоград, , 17:33 — REGNUM Деятельность подпольного цеха по производству и реализации фальсифицированной алкогольной продукции и спирта пресекли оперативники в частном доме в Ворошиловском районе Волгограда. Уроженец Республики Азербайджан, проживающий в областном центре, разливал суррогат и продавал напитки в Краснооктябрьском районе города, сообщили ИА REGNUM 22 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, иностранец организовал свой бизнес в марте 2020 года. Он закупал у неустановленных лиц этиловый спирт и стеклотару, в подпольном цеху в антисанитарных условиях разливал водку, коньяк, виски, шампанское и портвейн. Фальсификат сбывался в семи торговых павильонах Краснооктябрьского района Волгограда.

Оперативники провели 26 обысков, в ходе которых изъято нелегальное оборудование и этикетки, черновые записи, этиловый спирт в канистрах и ароматизаторы, а также 4719 бутылок водки, 132 бутылки «коньяка», свыше 150 литров алкосодержащих настоек на общую сумму почти один миллион рублей и свыше 1,5 тысяч пачек контрафактных сигарет.

Экспертиза доказала, что изъятая алкогольная продукция не соответствует требованиям ГОСТ. Возбуждено уголовное дело, избирается мера пресечения подозреваемому, устанавливаются иные участники подпольного бизнеса.