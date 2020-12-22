Черкесск, , 17:28 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в настоящее время проходят лечение в ковидных госпиталях 902 пациента. Такие данные приводит региональный оперативный штаб 22 декабря. Общее число свободных коек составляет около 30%.

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Ранее в минздраве региона назвали ситуацию с распространением коронавируса в республике сложной. Число ежедневно выявляемых случаев заражения не опускается ниже 90−95. За прошедшие сутки выявлено еще 93 человека, у которых подтвердился диагноз COVID-19.

Общее количество носителей коронавируса в Карачаево-Черкесии составило 14 305 человек, 12 736 из них выздоровели. Не удалось спасти врачам 38 заразившихся.

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Как сообщало ИА REGNUM, общее количество коек для коронавирусных больных в Карачаево-Черкесии в настоящее время составляет 1320.