Москва, , 17:27 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил решить вопрос о закупках лекарственных средств для борьбы с коронавирусом на январь 2021 года до конца 2020 года.

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"Важно, чтобы можно было уже в этом году закупить лекарства на январь. Этот вопрос надо решить до новогодних праздников», — заявил Мишустин 22 декабря на заседании президиума координационного совета по борьбу с COVID-19.

Премьер-министр напомнил, что две недели назад правительство выделило порядка 3 млрд рублей на закупку препаратов для пациентов, которые лечатся дома.

Как сообщало ИА REGNUM, средства на дополнительные выплаты медицинским работникам направят ещё за три месяца, распоряжение об этом уже подписано.

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