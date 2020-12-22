Москва, , 17:27 — REGNUM Страна должна «максимально использовать появившийся инструмент по вакцинированию», считает председатель Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. Свою точку зрения он озвучил на очередном заседании совета.

«Пандемия научила нас постоянно искать новые решения, корректировать свою практику и протоколы, — заявил Андрей Гурьев. — Держать под постоянным жестким контролем выполнение мер профилактики и охраны здоровья сотрудников. Расширять меры поддержки работникам и ветеранам организаций и предприятий. Сохранять здоровье трудовых коллективов, обеспечивать стабильную работу промышленных предприятий и устойчивость производственно-сбытовых цепочек».

Андрей Гурьев отметил, что с марта советом проведена масштабная работа по обмену лучшими практиками организации мер профилактики на производствах и поддержке местных учреждений здравоохранения, налажено тесное сотрудничество с Министерством здравоохранения и Роспотребнадзором.

«Наша общая задача в текущей непростой ситуации с распространением коронавирусной инфекции — пройти без негативных последствий новогодние праздники и максимально использовать появившийся инструмент по вакцинированию», — подчеркнул Андрей Гурьев.

На заседании президент РСПП Александр Шохин отметил, что коорсовет функционирует в постоянном режиме, одна из главных его задач — тиражирование лучших практик борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а также обеспечение взаимодействия федеральных и муниципальных властей в борьбе с COVID-19. Это взаимодействие будет продолжено и в 2021 году.

«Важно, чтобы решения совета оформлялись таким образом, чтобы за ними следовали законодательные изменения на всех уровнях», — сказал Александр Шохин.

Директор по персоналу и административно-хозяйственному обеспечению компании «Полюс Красноярск» Татьяна Волкова рассказала о практике противодействия коронавирусной инфекции на ГОКе «Олимпиадский». С самого начала эпидемии на предприятии в оперативном порядке предпринимались беспрецедентные меры безопасности. Были организованы санитарные зоны, приглашены врачи, карантинная зона была оборудована рентген-аппаратом и аппаратом для проведения КТ. Для поддержания процесса производства в условиях пандемии были разработаны прогнозные сценарии, сформирована запасная вахтовая команда вне пределов ГОКа, организована работа санитарной авиации. Собственное IT-решение STOP. COVID было внедрено для слежения за здоровьем сотрудников. Кроме того, предприятие выделило 300 млн рублей на оснащение больниц региона.

Об опыте строительства модульных медицинских центров в городах присутствия рассказал заместитель генерального директора объединённой компании РУСАЛ Олег Вайтман. Общая стоимость проекта составила 4 млрд рублей. Модули были организованы в Тайшете, Ачинске, Богучанах, Шелехове, Братске, Саяногорске и Краснотурьинске. В каждом здании на 60−120 койко-мест были созданы приемно-диагностические отделения, отделения реанимации и интенсивной терапии со всем необходимым оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ.

Исполнительный директор Ассоциации электронных торговых площадок (АЭТП) Илия Димитров сообщил о разработке методического пособия для заболевших коронавирусной инфекцией и попавших при этом в сложную жизненную ситуацию. Электронная «Система диагностики состояния здоровья пациента» содержит подробную пошаговую инструкцию, куда и каким образом нужно обращаться за помощью через приложение Seldon. Med, обеспечивающее прямую связь с врачами. В дальнейшем приложение будет адаптировано в программно-аппаратный комплекс, который позволит проводить удаленный осмотр пациентов в режиме реального времени, постоянно отслеживать состояние их здоровья.

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